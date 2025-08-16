Piknik przypomniał zasługi obrony Włocławka w Bitwie Warszawskiej. Na wystawie nietypowe eksponaty [zdjęcia]

2025-08-16, 19:19 Marek Ledwosiński/Redakcja

Na Bulwarach Piłsudskiego odbył się piknik militarny/fot. Marek Ledwosiński

Tłumy włocławian na Bulwarach Piłsudskiego. We wspomnianym miejscu odbył się piknik militarny – wystawa historycznego oręża z czasów wojny z bolszewikami z 1920 roku.

Włocławek odegrał wielką rolę w Bitwie Warszawskiej. Skuteczna obrona miasta nie pozwoliła Rosjanom na sforsowanie rzeki i zaatakowanie stolicy od zachodu.



Na pikniku nie zabrakło specjalnej wystawy. Obserwujący mogli zobaczyć wiele eksponatów, m.in. odziedziczone po zaborcach oraz zachodnie karabiny.



Pojawiła się także... oryginalna bluza wojsk amerykańskich z czasów I wojny światowej. – Amerykanom nie opłacało się transportować z powrotem takich mundurów, dlatego zostawili je we Francji. Potem te zostały sprzedane chociażby Polsce – powiedział Wojciech Jarosławski z Muzeum Wojskowości w Starej Miłośnie.



O szczegółach pikniku i wystawy Marek Ledwosiński: