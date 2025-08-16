Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

2025-08-16, 22:09  Robert Duliński/Redakcja
Fort XV został oczyszczony ze śmieci/fot. Robert Duliński

Fort XV został oczyszczony ze śmieci/fot. Robert Duliński

Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

– Mamy w Toruniu wiele obiektów wymagających prac. W niektórych z nich te prace są wykonywane, ale to kropla w morzu. Stąd ta inicjatywa, by zachować obiekty w jak najlepszym stanie. Na pewno nie zamierzamy przestawać – stwierdził Krystian Płocharski z Fundacji Von Salza.

Sprzątanie toruńskiej fortyfikacji zakończył wspólny poczęstunek na świeżym powietrzu.

Krystian Płocharski z Fundacji Von Salza o akcji. Materiał Roberta Dulińskiego

Fort XV został oczyszczony ze śmieci/fot. Robert Duliński

