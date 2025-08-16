2025-08-16, 22:09 Robert Duliński/Redakcja

Fort XV został oczyszczony ze śmieci/fot. Robert Duliński

Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

– Mamy w Toruniu wiele obiektów wymagających prac. W niektórych z nich te prace są wykonywane, ale to kropla w morzu. Stąd ta inicjatywa, by zachować obiekty w jak najlepszym stanie. Na pewno nie zamierzamy przestawać – stwierdził Krystian Płocharski z Fundacji Von Salza.



Sprzątanie toruńskiej fortyfikacji zakończył wspólny poczęstunek na świeżym powietrzu.