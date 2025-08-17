Tu można poczuć historię! Bramy toruńskiego Fortu V otwarte pierwszy raz dla zwiedzających [zdjęcia]

2025-08-17, 16:45  Robert Duliński/Redakcja
Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński

Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński

To była wyjątkowa okazja dla miłośników toruńskiej fortyfikacji. W weekend wszyscy chętni mogli po raz pierwszy zajrzeć i zwiedzić Fort V w Toruniu.

To istna perełka wśród tego typu budowli, a stan zachowania to fenomen w skali całego kraju.

- Fort, który był latami zamknięty, udało na się otworzyć, dzięki uprzejmości właściciela - mówi Anna Lamers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo. - Otworzyliśmy go i zainteresowanie jest szalone. Obiekt jest niesamowity, bo jest wyjątkowo dobrze zachowany. Mam wrażenie, że jak Niemcy stąd wyszli, tak dotąd wszystko jest. My tylko przed przyjściem zwiedzających „pozamiataliśmy”.

Fundacja Forteczne Dziedzictwo zapewnia, że poczyni kolejne kroki, by ta toruńska twierdza była w przyszłości szerzej udostępniona dla zwiedzających.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński Zwiedzanie Fortu V w Toruniu/fot. Robert Duliński

