Specjalne opaski na drzewach. Tak we Włocławku ochronią kasztanowce przed szkodnikami
Blisko 500 włocławskich drzew zostanie zabezpieczonych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Akcja to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego na ten rok.
Mały motyl o trudnej nazwie i żarłocznych larwach stal się plagą we Włocławku. Szrotówek kasztanowcowiaczek zżera liście kasztanowców i ostatecznie doprowadza do obumarcia drzew. Mieszkańcy zgłosili więc do budżetu obywatelskiego projekt pn. „Ratujmy włocławskie kasztanowce". Projekt okazał się jednym ze zwycięskich. W środę (20.08) w mieście rozpoczęła się wielka akcja walki ze szkodnikiem.
- Na drzewach pojawią się specjalne opaski z feromonami i lepem - mówi Włodzimierz Pszczoliński, który od ponad 20 lat zajmuje się ochroną kasztanowców. - Ta delikatna gąbka, która znajduje się pod tym lepem, pozwala drzewu oddychać. Będziemy też montować specjalne koszyczki z feromonem.
Lepy na szrotówka pojawią się na kasztanowcach w miejskich parkach, przy ulicach Bojańczyka, Wyszyńskiego i Długiej oraz na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Opaski będą założone przez minimum 2 tygodnie. Prośba do mieszkańców - by ich nie zrywać.