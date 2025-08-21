Miał zakaz kierowania pojazdami, wydano za nim list gończy. Wpadł podczas kontroli drogowej

2025-08-21, 17:19 Redakcja

46-latek trafił prosto do celi zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe kilka lat/fot. Archiwum

Policjanci z Torunia zatrzymali do kontroli 46-latka, kierującego osobowym fiatem. Jak się okazało, mężczyzna prowadził pojazd mimo sądowego zakazu oraz był poszukiwany listem gończym.

W środę funkcjonariusze z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali do kontroli osobowego fiata.



- Za kierownicą siedział 46-letni mieszkaniec Sierpca. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że od 31 maja ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązuje go do 2033 roku – relacjonuje mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Mundurowi ustalili także, że mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia do jednostki penitencjarnej, by odbyć tam karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do sądowego zakazu. Ponadto za mężczyzną wydano list gończy za uszkodzenie ciała.



46-latek trafił prosto do celi zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe kilka lat. Za niestosowanie się do zakazu sądowego grozi mu kolejna kara. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd może orzec wobec niego nawet do 5 lat więzienia.