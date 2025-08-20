Dzielnicowi z Piotrkowa zatrzymali włamywacza, który sam zgłosił swoje włamanie

2025-08-20, 21:35 Redakcja

Mężczyzna został zatrzymany i w rozmowie z dzielnicowymi przyznał się do włamania / Fot: Ilustracyjne / archiwum

35-letni mieszkaniec miasta, powiadomił policjantów, że ktoś włamał się do domu jego sąsiada, który wyjechał na wakacje. Wkrótce okazało się, że prawdopodobnie to zgłaszający dokonał tego przestępstwa.

Mężczyzna został zatrzymany i w rozmowie z dzielnicowymi przyznał się do włamania i kradzieży telewizora oraz mini ścigacza wartości ok. 2,5 tysiąca złotych.



Usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem oraz składania fałszywych zeznań. Grozi mu od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.



Całe skradzione mienie wkrótce wróci do właściciela.