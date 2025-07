Włamał się do domu i ukradł… mięso z lodówki. Grozi mu do 10 lat więzienia

2025-07-08, 15:27 Redakcja

Mężczyzna kradzież z włamaniem miał popełnić razem z dwoma znajomym/fot. ilustracyjna, Pixabay

Zarzut kradzieży z włamaniem do mieszkania usłyszał 22-letni mieszkaniec Mogilna. - Choć skradzione zostało tylko mięso z lodówki i zabawka, to podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności – informuje policja.

Do włamania doszło w nocy z 4/5 lipca w domu jednorodzinnym na terenie gminy Janikowo. - Podczas zbierania informacji o okolicznościach zdarzenia policjanci ustalili, że po wybiciu szyby w oknie na parterze i wejściu do środka, sprawcy skradli z lodówki 1,5 kg mięsa i zabawkową figurkę – informuje asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.



- Patrol od razu rozpoczął działania mające na celu zatrzymanie sprawców i już po chwili policjanci zauważyli w niedalekiej odległości mężczyznę. Był zakrwawiony, co wskazywać mogło na związek z wybitą szybą w domu, co się wkrótce potwierdziło. 22-letni mieszkaniec Mogilna został zatrzymany do wyjaśnienia – przekazuje.



Mężczyzna usłyszał już zarzut, a kradzież z włamaniem miał popełnić razem z dwoma znajomymi. Grozi mu do 10 lat więzienia. - Policjanci z komisariatu w Janikowie prowadzą w dalszym ciągu sprawę, dążąc do zatrzymania pozostałych osób mających związek z przestępstwem – dodaje asp szt. Drobniecka.