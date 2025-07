Miejski autobus utknął na przejeździe w Inowrocławiu. Kierowca stracił prawo jazdy [wideo]

2025-07-08, 19:10 Redakcja

Miejski autobus utknął między rogatkami/fot. materiały policji

Kierujący miejskim autobusem w Inowrocławiu wjechał na przejazd kolejowy, choć zapaliła się czerwona lampka. Pojazd utknął między rogatkami, na szczęście kierowcy udało wymanewrować i opuścić przejazd.

Incydent miał miejsce w minioną niedzielę, przed godziną 15.00, na przejeździe kolejowym przy ul. Wielkopolskiej w Inowrocławiu. Zdarzenie zarejestrował kolejowy monitoring.



- Kierujący autobusem miejskim wjechał na przejazd przy czerwonym świetle i tym sposobem znalazł się pomiędzy rogatkami. Zatrzymał więc pojazd, a po chwili zaczął nim manewrować, by wydostać się z potrzasku, a jednocześnie nie uszkodzić elementów – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Na szczęście się udało. Autobus opuścił tory, a po niedługim czasie przejechał tamtędy pociąg towarowy. Całą sytuację widzieli inowrocławscy policjanci, którzy również czekali na przejeździe.



Kierowca autobusu został zatrzymany do kontroli i stracił prawo jazdy. W sprawie toczy się postępowanie karne dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. - Niestety co roku dochodzi do poważnych wypadków na przejazdach, w których poszkodowanymi są jadący pojazdami, rowerzyści oraz piesi. Bagatelizowanie przepisów w tych miejscach i lekceważenie czerwonego światła czy znaku STOP prowadzi do tragedii – ostrzega policjantka.