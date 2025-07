„Chcemy wspólnie realizować projekty”. Władze Inowrocławia planują powołać nowe rady

2025-07-14, 21:24 Marcin Glapiak/Redakcja

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok (po lewej) zapowiedział chęć powołania czterech Rad Miasta/fot: Facebook, Miasto Inowrocław

Urząd Miasta w Inowrocławiu chce powołać cztery nowe rady. Chodzi o Radę Kobiet, Radę Estetyki, Radę Gospodarki i Radę Dostępności. Obecnie trwa nabór do wspomnianych gremiów.

– Mają one mieć charakter doradczy, opiniodawczy i pomocowy, abyśmy mogli wspólnie realizować nasze pomysły i projekty na terenie naszego miasta. Myślę, że to jest pewnego rodzaju odpowiedź na zapytania, ale też i sugestie ze strony mieszkańców, które się pojawiały przez ostatnie miesiące – mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia.



– Jeśli chodzi o ilości składów osobowych, nie ustalaliśmy minimalnej liczby osób. Jest górna granica w przypadku Rady Estetyki i Rady Dostępności, maksymalnie 11 osób. Jeżeli chodzi o Radę Kobiet i Radę Gospodarczą, to gremium może liczyć do 15 członków – dodała Aleksandra Sibora, zastępca prezydenta miasta.