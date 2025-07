W Inowrocławiu chcą rozbudować składowisko odpadów

W czwartek, przed godziną 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka doszło do pożaru skrzynki elektrycznej. Czytaj dalej »

Ratusz złożył do Urzędu Marszałkowskiego odpowiednie wnioski o zwiększenie limitów, ale procedura administracyjna jest w toku. - Cały czas czekamy na ostateczną decyzję marszałka. Najpierw muszą być spełnione wymagania, aby mogła być ona wydana - mówi Paweł Drzażdżewski, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka, który ma nadzieję, że pozytywna opinia zostanie wydana jeszcze pod koniec tego roku. Poza tym ratusz ma plany na zabudowę RIPOK-u. - Ogłosiliśmy konsultacje rynkowe na rozbudowę składowiska o kolejną kwaterę - mówi Paweł Drzażdżewski. - Konsultacje będą trwać do końca miesiąca, a potem będziemy rozpisywać przetarg na projekt budowlany drugiej kwatery. Urząd ma też w planach budowę nowej hali wraz linią technologiczną do segregacji odpadów oraz budowę biokompostownii.

