Pożar hali magazynowej w Mogilnie. Jedna osoba poszkodowana

2026-02-18, 10:31  Bartosz Nawrocki/PG
Spaleniu uległy kartonowe opakowania, które znajdowały się w hali magazynowej (fot. KP PSP w Mogilnie)

W Mogilnie wybuchł pożar w hali magazynowej. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży pożarnej oraz grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP.

Jedna osoba odniosła obrażenia. To pracownik firmy, który podczas próby ugaszenia ognia doznał niewielkiego stłuczenia nogi. Został przewieziony do szpitala. Pozostali zdołali się ewakuować.

Spaleniu uległy kartonowe opakowania, które znajdowały się w hali magazynowej.

Aspirant sztabowy Krzysztof Meller z powiatowej straży pożarnej w Mogilnie o pożarze. Materiał Bartosza Nawrockiego

Mogilno
fot. KP PSP w Mogilnie fot. KP PSP w Mogilnie fot. KP PSP w Mogilnie fot. KP PSP w Mogilnie

