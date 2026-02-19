Nocny pożar domu niedaleko Grudziądza. Nie żyje mężczyzna

2026-02-19, 06:14 Marcin Doliński/BN

Nie żyje mężczyzna, który przebywał w płonącym domu w miejscowości Parski/fot. Facebook/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Zwłoki 67-letniego mężczyzny znaleziono w budynku mieszkalnym w miejscowości Parski (pow. grudziądzki).

Do pożaru domu doszło po godz. 1:00 w nocy ze środy na czwartek. W wyniku działania ognia dach zapadł się do środka. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy znaleźli zwłoki mężczyzny w wieku 67 lat. Jak relacjonują, był to jedyny mieszkaniec tego budynku.



Reporter PR PiK dowiedział się, jak duże straty finansowe spowodował pożar. Ogień objął cały budynek. - Wstępnie straty oszacowaliśmy na 220 000 złotych - mówi bryg. Paweł Korgol z grudziądzkiej straży pożarnej.