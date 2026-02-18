Płonął warsztat mechaniczny w powiecie świeckim. Wewnątrz była butla z gazem

2026-02-18, 13:41 Marcin Doliński/PG, DW

Kolejny pożar w regionie – tym razem w miejscowości Michale

W miejscowości Michale w powiecie świeckim płonął warsztat. Nikt nie ucierpiał, ale straty są duże.

Ogień rozprzestrzenił się w hali o wymiarach 20x10 metrów. Z ogniem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej.



Aktualizacja



Kilkadziesiąt tysięcy złotych - to wstępne straty po tym pożarze. Uszkodzone zostały dwa samochody dostawcze i wywrotka. Ratownicy mieli utrudnione zadanie, ponieważ w hali znajdowała się butla z acetylenem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.