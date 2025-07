Fałszowała dokumenty, sklep stracił ponad 70 tysięcy. Inowrocławianka stanie przed sądem

2025-07-02, 21:11 Redakcja

Łącznie straty sklepu to ponad 70 tysięcy złotych/fot. ilustracyjna, Pixabay

28-latka podrabiała paragony zastępcze, by kraść pieniądze ze sklepu, w którym pracowała. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie trwało od lutego. – Zarzuty usłyszała 28–letnia mieszkanka Inowrocławia, która zatrudniona w sklepie, aż 104 razy popełniła przestępstwo polegające na fałszowaniu dokumentów – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy komendy powiatowej policji w Inowrocławiu.



Kobieta nadzorowała zwroty towaru przez klientów. – Dla osiągnięcia korzyści materialnej wystawiała paragony zastępcze i na ich podstawie wykonywała fikcyjne zwroty gotówki klientom. Tymczasem pieniądze brała do siebie – informuje policjantka.



Łącznie straty sklepu to ponad 70 tysięcy złotych. – Teraz sprawa trafi do sądu z aktem oskarżenia. Kobiecie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności – przekazuje policjantka.