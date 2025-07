Dotacja do zwrotu. Starostwo powiatowe w Inowrocławiu musi oddać ponad 720 tys. zł

2025-07-03, 12:30 Marcin Glapiak / Redakcja

Tak prezentuje się budynek, który miał służyć samotnym matkom. / Fot: Marcin Glapiak, archiwum

Minister Finansów utrzymał decyzję wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawię zwrotu pieniędzy. Chodzi o Dom Samotnej Matki, jaki został wybudowany ze środków budżetu państwa.

Wspomniany obiekt został wybudowany ponad rok temu. Miały w nim przebywać samotne matki z dziećmi z całego regionu. Niestety dom przez kilka miesięcy stał pusty, bo gminy na terenie których mieszkały kobiety, nie chciały finansować ich pobytu w nowej placówce. To zdaniem wojewody było niedochowaniem przez powiat umowy. Urząd wojewódzki nakazał starostwu zwrot środków. Powiat odwołał się do Ministra Finansów, ten utrzymał decyzję wojewody



- Zdaniem ministerstwa niezapewnienie przez powiat trwałości funkcjonowania Domu dla Samotnych Matek stanowi niedochowanie zapisów umowy, co skutkuje obowiązkiem zwrotu dotacji, jako wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem - mówi Natalia Szczerbińska z biura wojewody kujawsko-pomorskiego.



Powiat będzie musiał zwrócić do budżetu państwa ponad 720 tysięcy złotych. Dodajmy jeszcze, że Dom samotnej matki ostatecznie został przekształcony w dwa ośrodki wychowawczo-opiekuńczem, z których korzysta kilkadziesiąt dzieci.