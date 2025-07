Radni KO z Inowrocławia chcą wysłuchać mieszkańców. Ruszają konsultacje w sprawie budżetu

2025-07-14, 18:53 Marcin Glapiak/Redakcja

Inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej czekają na propozycje mieszkańców w sprawie przyszłorocznego budżetu miasta i powiatu/fot: inowroclaw.pl

Inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej zachęcają do udziału w konsultacjach budżetu miasta i powiatu na 2026 rok! Mieszkańcy już mogą zgłaszać swoje propozycje.

– Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi radnymi. Utworzyliśmy specjalnie dedykowaną skrzynkę email: konsultacjebudżet2026@gmail.com. Każdy z mieszkańców Inowrocławia i powiatu może zgłosić swoją propozycję do budżetu właśnie na tę skrzynkę, kontaktując się również bezpośrednio z radnymi. Zapewniam wszystkich państwa, że każda z tych propozycji zostanie złożona przez naszych radnych w formie interpelacji jako propozycja do budżetu na kolejny rok. Uważamy, że tworzenie budżetu przy współudziale mieszkańców przyczyni się do tego, aby ten odpowiadał na potrzeby społeczności – mówił Patryk Kaźmierczak, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Inowrocławiu.



Propozycje można przesyłać do 31 lipca.