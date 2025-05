Zmiany w budżecie, w teatrze i... na ulicach. W Inowrocławiu obradowali miejscy radni

2025-05-26, 18:39 Marcin Glapiak/Redakcja

Sesja Rady Miasta Inowrocławia/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Zakończyła się sesja rady miasta w Inowrocławiu. Na posiedzeniu był reporter Polskiego radia PiK, Marcin Glapiak. Jakich nowości mogą spodziewać się mieszkańcy?

Jest dobra wiadomość dla inowrocławian odwiedzających Teatr Miejski. Radni przyjęli zmiany w budżecie. Teatr zostanie zmodernizowany, co prawda na razie jest mowa o przygotowaniu dokumentacji - w budżecie zarezerwowano na ten cel 70 tysięcy złotych. Modernizacja obejmie infrastrukturę techniczną: PPOŻ, nagłośnienie oraz infrastrukturę teletechniczną. W planach jest też przebudowa placu przy ul. Zapadłe



Poza tym przyjęto też sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi, co w ubiegłym roku kosztowało ratusz 1 milion 400 tysięcy złotych. Miasto podpisało 107 umów z podmiotami tzw. trzeciego sektora.



Prezydent Arkadiusz Fajok wystąpił z apelem do klubów radnych o wskazanie kandydatów do udziału w radach doradczych funkcjonujących przy Urzędzie Miasta – Radzie Kobiet, Radzie Estetyki, Radzie Gospodarczej oraz Radzie Dostępności.



Ponadto rada zatwierdziła zmiany w uchwale budżetowej Miasta Inowrocławia na rok 2025. Uchwalono również aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025–2034.



Radni nadali nazwy dwóm skwerom miejskim. Skwer w rejonie ulic Solankowej, Grodzkiej, Narutowicza i Staszica nazwano Skwerem świętego Jana Pawła II. Drugi skwer – w rejonie ulic Poznańskiej, Fabrycznej i Staropoznańskiej – nazwano Skwerem Pamięci Bitwy pod Mątwami z 1666 roku.



Obszerna relacja z sesji w relacji Marcina Glapiaka.