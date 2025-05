Kujawsko-pomorska gmina znów najlepsza w Polsce! Z czego słynie brodnickie Brzozie?

Do trzech lat więzienia grozi 69-latkowi, który zaatakował medyka udzielającego mu pomocy w trakcie transportu do szpitala. Odpowie za naruszenie nietykalności… Czytaj dalej »

- Mamy wokół zespołu wodno-parkowego ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą, jest tor rowerowy, pumptrack z elementami skate parku i trasa Single Track. Wzbogaciliśmy tę przestrzeń o tak zwaną strefę Aktywnego Wypoczynku, gdzie znajduje się zestaw do ćwiczeń Street Workout i tyrolka - mówi Agnieszka Chyła, inspektor z Urzędu Gminy Brzozie. - Jest to miejsce, które niewątpliwie zaktywizowało naszą lokalną społeczność. W weekendy Koło Gospodyń Wiejskich z Brzozia wyszło z inicjatywą uruchamiania kafejki, w której można kupić ciepłe i zimne napoje, swojskie wypieki. W ubiegłym roku Gmina Brzozie również wygrała w tym konkursie za projekt „Kultura hybrydowa 3.0 - stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji on-line w Brzoziu". W tegorocznej, szóstej edycji konkursu organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP rywalizowało 146 zgłoszeń. Kapituła wyłoniła zwycięzców w sześciu kategoriach: duże miasta, gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie, powiaty i województwa. Laureatami konkursu Innowacyjny Samorząd 2025 są Rybnik, Pleszew , Warszawa, powiat myślenicki, województwo lubuskie i wspomniana gmina Brzozie z naszego regionu. Patronat honorowy nad konkursem objęły Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organizacje samorządowe: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.

