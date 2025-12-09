Początek procesu Tomasza N., który jest oskarżony o próbę zabójstwa szwagierki

2025-12-09, 20:11 Michał Zaręba

Mężczyzna został zatrzymany w Warszawie

W Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Tomasza N., któremu grozi nawet dożywotnie więzienie. Miał próbować zabić siostrę swojej żony.

Do zdarzenia doszło w marca w Brzoziu w powiecie brodnickim. Oskarżony miał próbować udusić Annę W. Kiedy była nieprzytomna, miał ją przenieść do budynku gospodarczego i zniszczyć jej telefon komórkowy. Kobieta przeżyła - wydostała się i wezwała pomoc. Mężczyzna został zatrzymany w Warszawie.



Tomasz N. i mąż pokrzywdzonej prowadzili tartak. Między wspólnikami dochodziło do sporów. Później sam otworzył konkurencyjny interes. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił też składnia wyjaśnień.