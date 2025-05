Zarząd województwa uzyskał wotum zaufania, mimo sprzeciwu radnych z PiS

Poligon do ćwiczeń powstał w jednostce straży pożarnej w Świeciu. Jest to jedno z nielicznych takich miejsc w kraju - strażacy mogą tu ćwiczyć ratownictwo… Czytaj dalej »

Do trzech lat więzienia grozi 69-latkowi, który zaatakował medyka udzielającego mu pomocy w trakcie transportu do szpitala. Odpowie za naruszenie nietykalności… Czytaj dalej »

- Tematy poruszane w ubiegłym roku - nie ukrywajmy - nie wszystkie były odebrane pozytywnie, a takim wiodącym zagadnieniem jest zapoczątkowana kwestia likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy - mówi radny klubu PiS, Jarosław Wenderlich. - Są zagadnienia, które także wymagają aktywniejszych działań, na przykład mówi się o tramwaju metropolitalnym. - Nie wydarzyło się nic, co by mogło zaniepokoić i dać sygnał, że województwo nie wykonało jakiegoś bardzo ważnego zadania - mówi wicemarszałek województwa, Zbigniew Ostrowskich. - To, że są opóźnienia w inwestycjach: a gdzie ich nie ma? Myślę, że panujemy nad sytuacją i wszystko zmierza w dobrym kierunku. - Budżet jest wykonany w stopniu może nie bardzo dobrym, ale dobrym - zapewia przewodniczący klubu Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Paweł Zgórzyński. Sejmik debatuje teraz nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

