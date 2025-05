Studenci medycyny Politechniki Bydgoskiej zajęli całe podium! Sukces na konkursie anatomii

Poligon do ćwiczeń powstał w jednostce straży pożarnej w Świeciu. Jest to jedno z nielicznych takich miejsc w kraju - strażacy mogą tu ćwiczyć ratownictwo… Czytaj dalej »

Do trzech lat więzienia grozi 69-latkowi, który zaatakował medyka udzielającego mu pomocy w trakcie transportu do szpitala. Odpowie za naruszenie nietykalności… Czytaj dalej »

Konkurs odbył się po raz 38. Gospodarzem tegorocznej edycji było Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego. W rywalizacji udział wzięli reprezentanci 17. uczelni wyższych kształcących na kierunku lekarskim, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia czy Warszawy. Konkurs składał się z dwóch części. Teoretyczna obejmowała 50 pytań z zakresu anatomii prawidłowej człowieka, anatomii klinicznej, topograficznej, czynnościowej i neuroanatomii. Część praktyczna natomiast polegała na identyfikacji 25 szczegółów anatomicznych (szpilek) na preparatach formalinowych, zdjęciach tomografii komputerowej oraz nagraniu z prostatektomii. Reprezentanci Wydziału Medycznego Politechniki Bydgoskiej odnieśli poczwórny sukces. Zwyciężyli w klasyfikacji indywidualnej zajmując całe podium: Jakub Rogoziński - 1. miejsce w klasyfikacji indywidualnej Ałła Sobachenko - 2. miejsce w klasyfikacji indywidualnej Jakub Cheliński - 3. miejsce w klasyfikacji indywidualnej Studenci Politechniki zajęli także 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej. - Po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie. Zwycięstwo w tej prestiżowej rywalizacji potwierdza najwyższą jakość kształcenia, która przyświeca nam od początku tworzenia medycyny na Politechnice Bydgoskiej – mówi prof. dr n. med. Małgorzata Tafil-Klawe, Dziekan Wydziału Medycznego PBŚ. - Serdecznie gratuluję zwycięzcom. Jestem dumny z naszych „pierwszaków" z kierunku lekarskiego. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, zwłaszcza naszemu zespołowi anatomów z prof. dr hab. n. med. Michałem Szpindą i dr n. med. Małgorzatą Dombek, prof. PBŚ z Katedry Badań Podstawowych. Postawiliśmy na doświadczoną i zaangażowaną kadrę, dzielącą się wiedzą, zaszczepiającą pasję w młodych ludziach. Chcemy by był to znak rozpoznawczy medycyny na Politechnice Bydgoskiej – mówi prof. Marek Adamski, Rektor PBŚ. W roku akademickim 2024/2025 Wydział Medyczny Politechniki Bydgoskiej rozpoczął kształcenie na kierunku lekarskim. Od października br. planowane jest uruchomienie studiów pielęgniarskich.

