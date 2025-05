Mnóstwo pożytecznych warsztatów i praca medyków od kuchni. Medicalia w Bydgoszczy

2025-05-26, 15:17 Jolanta Fischer/Redakcja

Warsztaty w ramach Dni Nauki Medicalia w Bydgoszczy/fot. Jolanta Fischer

Zabawa przy mikroskopie, aktywny poranek z fizjoterapią czy skomplikowana operacja... na dyni. W Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy rozpoczęły się Dni Nauki Medicalia. To okazja, by poznać zawody medyczne „od kuchni”.



W Collegium Medicum w Bydgoszczy rozpoczęła się 22. edycja Dni Nauki Medicalia – coroczna impreza popularyzująca nauki medyczne. Uczestnicy mogą poznawać tajniki zawodów medycznych, oglądać sale operacyjne czy spróbować swoich sił w pracy laboranta.

W poniedziałek odbywają się m.in. warsztaty dla młodzieży o tajemnicach ludzkich tkanek. – Będą wykonywać preparaty, będą barwili przygotowane specjalnie dla nich, a potem poczują się troszeczkę jak studenci medycyny, bo zaczną oglądać preparaty, z którymi na co dzień pracujemy i uczymy młodzież, jak wygląda nasz organizm – mówi Marta Hałas-Wiśniewska z Katedry Histologii i Embriologii.



– Zobaczenie na żywo obrazków, które możemy zobaczyć w książkach, jest na pewno o wiele bardziej ekscytujące i na pewno więcej zapamiętamy – komentuje jedna z uczestniczek.



– To klasa o profilu biologiczno-chemicznym, więc idealnie trafia w ich zainteresowania – mówi Anna Brewińska-Drozd, która przyprowadziła na zajęcia uczniów z VIII LO w Bydgoszczy.– Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też poznać uczelnię. To wyjątkowa młodzież, bardzo zdolna, ambitna, aktywna – widzę, że jak biorą udział w takich warsztatach, to oczy im się świecą i są ciekawi tego – podkreśla.



A kulminacyjnym punktem tegorocznej edycji Medicaliów będzie sobotnie zwiedzanie sali operacyjnej i możliwość przeprowadzenia operacji na... dyni. Więcej w relacji poniżej.