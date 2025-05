Pacjent odpowie przed sądem. Jest zarzut za atak na ratownika pod Barcinem

2025-05-26, 14:22 Redakcja

W piątek mieszkańcowi Barcina przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego/fot. Tatiana Adonis, archiwum

Do trzech lat więzienia grozi 69-latkowi, który zaatakował medyka udzielającego mu pomocy w trakcie transportu do szpitala. Odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Do zdarzenia doszło na początku maja w miejscowości Młodocin, w gminie Barcin. – 12 maja Zespół Ratownictwa Medycznego podejmował interwencję wobec 69-latka, który będąc pod wpływem alkoholu, przewrócił się na rowerze i doznał urazu głowy. Ratownicy podjęli wówczas decyzję o przewiezieniu cyklisty do żnińskiego szpitala na badania – relacjonuje asp. Michał Robakowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.



– W trakcie przejazdu karetką, mężczyzna stał się agresywny i zaatakował siedzącego obok medyka, chwycił go za szyję i dusił. Kierowca niezwłocznie zatrzymał ambulans i ruszył na ratunek, dzięki czemu udało się obezwładnić agresora – informuje policjant.



W piątek mieszkańcowi Barcina przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.



– Przypominamy, że ratownik medyczny w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych ma status funkcjonariusza publicznego, podobnie jak interweniujący policjant, wobec tego, znieważenie czy też co gorsza, naruszenie nietykalności cielesnej osoby, objętej taką ochroną jest przestępstwem, za które grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności – podkreśla asp. Robakowski.