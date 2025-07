Jest praca na wakacje dla młodych. Najwięcej można zarobić nad polskim morzem

Zainteresowanie wśród młodych ludzi pracą wakacyjną jest spore, chociaż niektórzy przedstawiciele Młodzieżowych Centrów kariery uważają że mniejsze niż kilka lat temu - Młodzież zgłasza się. Często - w ich imieniu - przychodzą też rodzice, którzy podpytują o oferty wakacyjnej pracy - mówi Monika Staśkowiak z MCK-u w Inowrocławiu. W Inowrocławiu najwięcej ofert dotyczy prac przy wykładaniu towarów i zbioru owoców. Biuro posiada także oferty pracy nad morzem. W Bydgoszczy MCK posada tylko oferty dla osób pełnoletnich. Najwięcej z nich dotyczy pracy w magazynach i na produkcji. Wielu młodych ludzi pyta o ofert we Włocławku. Tamtejszy MCK proponuję prace na produkcji i w gastronomii. Pracodawcy proponują najczęściej najniższą stawkę. Najwięcej wciąż można zarobić nad polskim morzem. Niestety większość przedsiębiorców zgłaszających oferty pracy poszukuje osób pełnoletnich, dlatego młodzież mająca mniej niż 18 lat może mieć problem ze znalezieniem pracy sezonowej. Co młodzi sądzą o dorabianiu w czasie wakacji? Posłuchajcie poniżej.

