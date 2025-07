Miał dwa zakazy prowadzenia auta, był pijany. Uderzył w drzewo i uciekał przed policją

2025-07-08, 21:07 Redakcja

Alkomat wskazał pozytywny wynik, więc kierowca odjechał, a policjanci ruszyli za nim w pościg. Zanim 36-latek został zatrzymany, uderzył autem w drzewo i uciekł do lasu. Jak się okazało – miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Wszystko wydarzyło się w minioną niedzielę rano na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie (powiat bydgoski). - Około 10.30 policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy prowadzili tam kontrolę trzeźwości. Jednym z kontrolowanych był mężczyzna kierujący audi a6 – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Gdy okazało się, że wynik na zawartość alkoholu w organizmie jest pozytywny, mężczyzna z impetem odjechał kontrolującym go policjantom. Patrol natychmiast rozpoczął za nim pościg.



Kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, kontynuował ucieczkę jadąc w stronę Solca Kujawskiego. - Dojeżdżając do Makowisk policjanci zauważyli, iż audi zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. Jak najszybciej zatrzymali radiowóz, po czym podbiegli do rozbitego auta od strony kierowcy, jednak jego już w nim nie było – informuje policjantka. - Będący na miejscu świadkowie przekazali funkcjonariuszom, że ten uciekł do lasu. Od nich również mundurowi uzyskali rysopis mężczyzny.



W ujęciu kierowcy pomogli policjanci z komisariatu na Wyżynach, którzy namierzyli 36-latka w głębokim lesie. Po sprawdzeniu jego danych personalnych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że kierował pojazdem pomimo orzeczonych przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dwóch zakazów prowadzenia pojazdów.



Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do badań, a następnie do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, a także niezatrzymania się do kontroli i ucieczki przed patrolem dającym sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Poniesie również odpowiedzialność za wykroczenia drogowe.