Grudziądz. Pijany 35-latek ukradł samochód i potrącił policjantkę [wideo]

Od ucha do ucha do 15:00

37-latek podejrzany o atak z użyciem noża, został we wtorek (22.07) doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty. Czytaj dalej »

Na skradziony pojazd udało się trafić dzięki analizie monitoringu miejskiego. Policjanci podjęli próbę zatrzymania auta. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, a także wydawali kierowcy polecenia do zatrzymania. W momencie, gdy funkcjonariuszka wysiadała z radiowozu, kierowca ruszył i potrącił ją, kontynuując ucieczkę. Policjantka doznała niegroźnych obrażeń, dzięki czemu wraz ze swoim partnerem, mogła ruszyć w pogoń za złodziejem. Pościg trwał ulicami osiedla Lotnisko. Uciekającego kierowcy nie powstrzymała nawet policyjna blokada. Uderzył w tył radiowozu. Po chwili porzucił samochód i próbował pieszo uciekać w kierunku pobliskiego lasu. Ostatecznie mężczyznę udało się obezwładnić i zatrzymać. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Grudziądza, znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Pobrano mu także krew w celu zbadania obecności środków odurzających. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży pojazdu, kierowania w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz czynnej napaści na funkcjonariusza. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Grudziądzu zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesięce. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.