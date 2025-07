Policyjny pościg i zdziwienie. Nietrzeźwy kierowca zamienił się miejscem z pijaną pasażerką

2025-07-22, 11:00 Redakcja

Policjanci z posterunku w Złejwsi Wielkiej zatrzymali 38-letniego kierowcę, który chcąc uniknąć odpowiedzialności za jazdę pod wpływem alkoholu podjął próbę ucieczki i zamienił się miejscem z pasażerką. 24-latka również była pijana, a dodatkowo poszukiwała ją toruńska prokuratura.

W środę (16 lipca), około godziny 20:30, funkcjonariusze z Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej zainteresowali się osobowym volvo, za którego kierownicą siedział mężczyzna. Mundurowi wydali kierowcy sygnał do zatrzymania pojazdu, ale ten zignorował polecenie i rozpoczął ucieczkę.



Policjanci natychmiast podjęli pościg i po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymali auto. Ku ich zdziwieniu okazało się, że za kierownicą siedziała teraz... 24-letnia kobieta, natomiast na miejscu pasażera znajdował się 38-letni mężczyzna. Oboje przyznali policjantom, że podczas jazdy zamienili się miejscami. W związku z podejrzeniem kierowania samochodem pod wpływem alkoholu funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę trzeźwości.



Szybko wyszło na jaw, że 38-latek był nietrzeźwy. Alkotest wykazał w jego organizmie ponad 1,2 promila alkoholu. Kobieta, z którą zamienił się miejscami również była pijana. Miała w organizmie promil alkoholu. W toku dalszych ustaleń okazało się, że 24-latka jest także poszukiwana na podstawie zarządzenia toruńskiej prokuratury celem ustalenia miejsca pobytu. Oboje zostali zatrzymani do dalszych czynności i trafili do policyjnego aresztu.



Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, mundurowi przedstawili torunianom zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, a dodatkowo 38-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. 24-latka złożyła także stosowne oświadczenie o miejscu, w którym obecnie przebywa.



O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.