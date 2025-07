Czerwona flaga zniknęła z zamkniętych ostatnio kąpielisk na Pomorzu i Kujawach

- Woda z kąpieliska w Jeziorze Chełmżyńskim w Chełmży oraz w Jeziorze Skępskim Wielkim Skępem w powiecie lipnowski odpowiada wymaganiom, co potwierdziły parametry uzyskane w badaniach. Wydane wcześniej komunikaty o zakazie kąpieli zostały odwołane i aktualnie można korzystać z obu tych akwenów - mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu sanepid zamknął dwa kąpieliska w regionie, bo woda w tamtejszych akwenach nie nadawała się do kąpieli i zagrażała zdrowiu plażowiczów. Nad Jeziorem Skępskim Wielkim powodem był zakwit sinic, a nad Jeziorem Chełmżyńskim przekroczenie norm groźnych bakterii. Ponownie przeprowadzone badania potwierdzają, że woda w zbiornikach jest już zdatna do kąpieli. Dodajmy, że aktualne informacje na temat stanu wody w kąpieliskach można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na interaktywnej mapie, dostępnej pod adresem: sk.gis.gov.pl, można sprawdzić nie tylko jakość wody, ale także plażową infrastrukturę.

