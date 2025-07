Nad wodą przydaje się kajak, łódka, wędka, ale jeszcze bardziej aplikacja „Ratunek!

Na grudziądzkim Rybnym Rynku kilkudziesięcioosobowa grupa wulgarnie krzyczała, by: „wynosić się z kraju'. Przekleństwa skierowane były także do licznie… Czytaj dalej »

Spływ kajakiem rzeką, wycieczka po jeziorze rowerem wodnym czy wyprawa łodzią na ryby - to doskonały wypoczynek na łonie natury. W wakacje wybieramy się czasami nad akwen, którego nie znamy. Gdy przydarzy się groźna sytuacja, jest kłopot z podaniem służbom swojej lokalizacji. Czasem nawet nie wiadomo, jak nazywa się jezioro. Bezpłatna aplikacja „Ratunek" umożliwia zlokalizowanie poszkodowanej osoby z dokładnością do trzech metrów. Aplikacja na telefony komórkowe z systemami operacyjnymi Android i IOS wyposażone w GPS (do pobrania w Google Play i App Store) pomaga nawiązać szybki kontakt z WOPR-em. System automatycznie łączy poszkodowanych z numerem alarmowym, a ratownicy widzą, gdzie znajdują się osoby potrzebujące pomocy. Jest jeszcze jedna opcja, można powiedzieć - tradycyjna. W razie niebezpieczeństwa na wodzie lub nad wodą można przez całą dobę dzwonić pod numer alarmowy 601 100 100. Zgłoszenia przyjmowane są w Wojewódzkim Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.