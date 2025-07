Wieś Studzienki przeżywa najazd myślicieli! To Letni Festiwal Filozofii Filo-Zośka [zdjęcia]

2025-07-19, 10:55 Maciej Wilkowski/Redakcja

Być może będzie to największe zgromadzenie filozofów nawet kwadratowy w Polsce/fot. Maciej Wilkowski

Dyskutują na ważne tematy, ale w wakacyjnym otoczeniu - Letni Festiwal Filozofii Filo-Zośka odbywa się na Pałukach, w Studzienkach pod Nakłem. W programie są seminaria, wykłady, debaty, dyskusje, ale także muzyka i zabawa. Być może jest to największe zgromadzenie filozofów nawet kwadratowy w Polsce!

- Na co dzień, od października do czerwca rzeczywiście to mury akademii, uniwersytetów, instytutów badawczych są przestrzenią, gdzie ludzie trudniący się myśleniem, mówiąc w skrócie, próbują rozważać te wszystkie najważniejsze problemy filozoficzne. Instytucje tego typu mają jednak swoje ograniczenia, które w jakiś sposób określają tryb pracy filozoficznej, czy sposób myślenia filozoficznego - mówi profesor Daniel Sobota z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Myślowisko, koordynator projektu.



Podkreśla, że filozofii nie da się wcisnąć w tryb pracy w instytucjonalnej i dlatego...

- Potrzeba właśnie takich miejsc i takiego czasu, gdy jest mniej formalnie, bardziej wakacyjne, bardziej luźno, gdzie to myślenie przebiega w inny sposób i te problemy, które na co dzień są niekiedy bardzo ciężkie: wolność, demokracja, miłość, Bóg i tak dalej, z tej perspektywy i z tego czasu wakacyjnego jawią się z zupełnie innej strony.



Jest to czwarta edycja Ludowej Akademii Filozoficznej. Tegoroczne spotkania odbywają się w siedlisku państwa Gacka, ale przed laty mieszkał tam prof. Daniel Sobota.

- Gospodarstwo, w którym się znajdujemy przejęli państwo Gacka - prywatnie moi przyjaciele - a są to ludzie, którzy chcą łączyć muzykę z przyrodą, z kulturą ludową. Ich dom stało się więc naturalnie miejscem idealnym na takie spotkania.



Filo-Zośka trwa do niedzieli. Uczestniczą w nim filozofowie z całego kraju. Są także i tacy, którzy z filozofią (do tej pory) nie mieli wiele wspólnego.



Program: www.facebook.com/events/1188000762852794





