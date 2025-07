Pod Toruniem nakisili tyle ogórków, że zmieszczą się w księdze rekordów Polski! [zdjęcia]

Jedna osoba ucierpiała w wypadku w Nowym Dworze na trasie z Bydgoszczy do Dąbrowy Chełmińskiej. Doszło do dachowania auta. Czytaj dalej »

Na grudziądzkim Rybnym Rynku kilkudziesięcioosobowa grupa wulgarnie krzyczała, by: „wynosić się z kraju'. Przekleństwa skierowane były także do licznie… Czytaj dalej »

Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem, a jej uczestnicy zdradzili naszemu reporterowi swoją sprawdzoną recepturę. - Najpierw trochę kopru, potem trochę chrzanu, ząbek czosnku. I układamy ogóreczki na górę. Wszystko powtarzamy: znowu koperek, trochę chrzanu, znowu ząbek czosnku. Zalewamy wodą, zakręcamy i czekamy do zimy! - Jestem wychowana w rodzinie, w której się kisi ogórki samodzielnie. Nie kupuje się ich w sklepie. I taką tradycję przekazuje również swoim dzieciom. Mam nadzieję, że będzie to tradycja pokoleniowa... - Mam na koszulce napisane: „Jak dorosnę, to zostanę gospodarzem". Dlaczego taki napis? Ponieważ mój tata był gospodarzem. Bardzo mi się tu podoba... - mówili uczestnicy festynu. - Jesteśmy dumni, bo chyba cały powiat i okolica już o nas mówią. Powstało Koło Gospodarzy Wiejskich, czyli coś nowego dla naszych społeczności. Ludzie przychodzą tutaj pobić rekord, ale też spotkać się, porozmawiać, pośmiać się, pożartować i właśnie takim życiem wakacyjno-wiejskim pożyć - mówiła Marta Licznerska, mieszkanka gminy Zławieś Wielka i Radna Powiatu Toruńskiego. Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.

