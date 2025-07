Żeglarska rodzina spotkała się na Zalewie Koronowskim. Rywalizują i biesiadują [zdjęcia]

2025-07-19, 17:51 Wiktor Sobociński/Redakcja

Na przystani w Romanowie rozpoczęły się „15. Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa"/fot. Izabela Langner

Zalew Koronowski zapełnił się jachtami. Na przystani w Romanowie rozpoczęły się „15. Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa". Jak mówi Tomasz Piątkowski, komandor klubu żeglarskiego WIND w Koronowie, głównym celem imprezy jest nie wynik sportowy, a dobra zabawa w żeglarskim towarzystwie.

- To już 15. edycja Regat o Puchar Burmistrza Koronowa im. kapitana Tadeusza Ziółkowskiego - przypomina komandor Tomasz Piątkowski. - Historia tych regat sięga 2008 roku. Mieliśmy, oczywiście, w tym okresie całą masę różnych pozytywnych zdarzeń, również trzy razy regaty nam wypadły z kalendarza, ale trwamy na tej przystani i staramy się, aby każdego roku frekwencja była imponująca, czego mamy dowód także w tym sezonie. Liczba uczestników sięga blisko stu osób.



Komandor potwierdza, że chodzi o rywalizację, ale to jednak nie wszystko.

- Mówimy tu o sportowej rywalizacji, no bo oczywiście jest grupa żeglarzy jachtów, którzy biorą udział w pucharze jachtów kabinowych. To jest impreza, czy może cykl w ramach regat Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, natomiast większość osób to są głównie żeglarze, tacy, powiedziałbym, rekreacyjni, amatorscy, którzy czerpią po prostu radość z tego, że są na wodzie. I rzeczywiście, te regaty mają później taki charakter rodzinny, biesiadny. Spędzamy tutaj czas, bawimy się wspólnie w zasadzie do białego rana.



Więcej w relacji Wiktora Sobocińskiego.