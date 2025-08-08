Setki kolorowych rybek do odłowienia! Przy okazji można pomóc dzieciom [wideo]

2025-08-08, 07:50  Tatiana Adonis/Redakcja
Skąd się tu wzięły ryby, nie wie nikt/fot. Tatiana Adonis

Można ocalić ryby i wesprzeć potrzebujących! Fundacja Polska organizuje w Dobrczu akcję odławiania ryb ze zbiornika retencyjnego. Wydarzenie będzie połączone ze zbiórką pieniędzy dla ubogich rodzin i podopiecznych domu dziecka.

Setki kolorowych rybek pływają w miejscu, w którym nie powinno ich być. - To zbiornik wód opadowych. Skąd się tu wzięły ryby, nie wie nikt - mówi Krzysztof Szperkowski z Fundacji Polska w Bydgoszczy. - Tych ryb jest bardzo, bardzo dużo.

I to jest problem, bo Zarząd Dróg Powiatowych szykuje się do wyczyszczenia zbiornika. Musi zapewnić odpowiednie odprowadzanie wód opadowych, planuje więc konserwację odwodnienia. - Żeby ryby nie uległy straceniu stwierdziliśmy, że zrobimy akcję – mówi Szperkowski. - Wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o legalne odłowienie ryb.

Organizatorzy zapraszają osoby, które chciałyby przygarnąć rybki, a przy okazji wesprzeć dzieci. Na miejscu będzie można wrzucić pieniądze do puszki, za które zostaną zakupione przybory szkolne dla dzieci z Dobrcza oraz podopiecznych domu dziecka w Trzemiętowie.
Charytatywne odławianie ryb odbędzie się w najbliższą sobotę (9 sierpnia). Organizatorzy zapraszają od godz. 10:00 w okolice skrzyżowania Borówieńskiej i Kasztanowej w Dobrczu.

Relacja Tatiany Adonis

Setki kolorowych rybek pływają w miejscu, w którym nie powinno ich być/wideo: Tatiana Adonis

