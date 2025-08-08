Broń do walki z pneumokokami jest przygotowana. Można się zgłaszać na szczepienie [TELEFONY]

2025-08-08, 14:20 Damian Klich/Redakcja

Z ponad dwóch tysięcy darmowych szczepionek przeciwko pneumokokom mogą skorzystać mieszkańcy Pomorza i Kujaw. Trwa program szczepień finansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Jest wskazana grupa docelowa.

- Adresatami programu są osoby dorosłe powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i mieszkają w gminach, miastach i powiatach znajdujących się na liście realizatorów - tłumaczy Barbara Ptaszyńska, Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.



- Zakażenie pneumokokami może prowadzić do poważnych chorób - mówi Krzysztof Gierlatka, lekarz chorób zakaźnych i koordynator programu. - Na przykład ciężkiego zapalenia płuc czy zapalenia ucha środkowego, ale także do inwazyjnej choroby pneumokokowej, która wiąże się na przykład z posocznicą, czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Takie zakażenia wymagają hospitalizacji. Ich przebieg jest bardzo ciężki, czasami nawet może prowadzić do zgonu pacjenta.



Jeżeli nie uda nam się skorzystać z programu zawsze możemy poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie na szczepienie. Oprócz seniorów i dzieci do 5 roku życia szczepienie wskazane jest również dla osób z przewlekłymi chorobami płuc, jak np. astma czy z obniżoną odpornością.



Lista realizatorów programu wraz z telefonami jest: TUTAJ