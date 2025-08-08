Broń do walki z pneumokokami jest przygotowana. Można się zgłaszać na szczepienie [TELEFONY]

2025-08-08, 14:20  Damian Klich/Redakcja
Z ponad dwóch tysięcy darmowych szczepionek przeciwko pneumokokom mogą skorzystać mieszkańcy Pomorza i Kujaw/fot. Pixabay

Z ponad dwóch tysięcy darmowych szczepionek przeciwko pneumokokom mogą skorzystać mieszkańcy Pomorza i Kujaw/fot. Pixabay

Z ponad dwóch tysięcy darmowych szczepionek przeciwko pneumokokom mogą skorzystać mieszkańcy Pomorza i Kujaw. Trwa program szczepień finansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Jest wskazana grupa docelowa.

- Adresatami programu są osoby dorosłe powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i mieszkają w gminach, miastach i powiatach znajdujących się na liście realizatorów - tłumaczy Barbara Ptaszyńska, Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Zakażenie pneumokokami może prowadzić do poważnych chorób - mówi Krzysztof Gierlatka, lekarz chorób zakaźnych i koordynator programu. - Na przykład ciężkiego zapalenia płuc czy zapalenia ucha środkowego, ale także do inwazyjnej choroby pneumokokowej, która wiąże się na przykład z posocznicą, czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Takie zakażenia wymagają hospitalizacji. Ich przebieg jest bardzo ciężki, czasami nawet może prowadzić do zgonu pacjenta.

Jeżeli nie uda nam się skorzystać z programu zawsze możemy poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie na szczepienie. Oprócz seniorów i dzieci do 5 roku życia szczepienie wskazane jest również dla osób z przewlekłymi chorobami płuc, jak np. astma czy z obniżoną odpornością.

Lista realizatorów programu wraz z telefonami jest: TUTAJ

Relacja Damiana Klicha

Toruń

Region

Policja zatrzymała 33-latka podejrzewanego o podpalenie czterech aut w Bydgoszczy

Policja zatrzymała 33-latka podejrzewanego o podpalenie czterech aut w Bydgoszczy

2025-08-08, 15:57
Bezpłatne rejsy, wodna kuchnia, koncerty Wisła, królowa rzek, zaprasza na swój festiwal [PROGRAM]

Bezpłatne rejsy, wodna kuchnia, koncerty! Wisła, królowa rzek, zaprasza na swój festiwal! [PROGRAM]

2025-08-08, 13:35
Czy w Bydgoszczy wykryty został prognostyk śmierci Ważne badania naukowców z CM UMK

Czy w Bydgoszczy wykryty został prognostyk śmierci? Ważne badania naukowców z CM UMK

2025-08-08, 12:49
Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator o wypadku na Grunwaldzkiej

Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator o wypadku na Grunwaldzkiej

2025-08-08, 12:10
Kilka aut spłonęło nocą w Bydgoszczy. Według policjantów mogło dojść do serii podpaleń [ZDJĘCIA]

Kilka aut spłonęło nocą w Bydgoszczy. Według policjantów mogło dojść do serii podpaleń [ZDJĘCIA]

2025-08-08, 10:27
Polskie Radio PiK na tropie Indian. Byliśmy w muzeum Sat Okha w Wymysłowie [zdjęcia]

Polskie Radio PiK na tropie Indian. Byliśmy w muzeum Sat Okha w Wymysłowie [zdjęcia]

2025-08-08, 09:09
Setki kolorowych rybek do odłowienia Przy okazji można pomóc dzieciom [wideo]

Setki kolorowych rybek do odłowienia! Przy okazji można pomóc dzieciom [wideo]

2025-08-08, 07:50
Firma ochroniarska przyjęła ponad 300 fałszywych faktur. Opiewały nad 14 milionów złotych

Firma ochroniarska przyjęła ponad 300 fałszywych faktur. Opiewały nad 14 milionów złotych

2025-08-07, 21:00
Świat miał o nim zapomnieć Po 80 latach żołnierz AK pochowany z honorami w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Świat miał o nim zapomnieć! Po 80 latach żołnierz AK pochowany z honorami w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

2025-08-07, 20:05

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę