Nieodwołane wizyty lekarskie wydłużają kolejki do specjalistów

2025-08-25, 07:50 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Najwięcej nieodwołanych wizyt dotyczy fizjoterapii ambulatoryjnej. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Prawie 36 tysięcy osób w Kujawsko-Pomorskiem nie przyszło na umówioną wizytę lekarską w pierwszym półroczu tego roku.

- To prowadzi do powstawania niepotrzebnych opóźnień i utrudnia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka Prasowa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ.



Najwięcej nieodwołanych wizyt, bo aż ponad 9 tys., dotyczy fizjoterapii ambulatoryjnej; 6.617 - ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a ponad 5,5 tys. - kardiologii.



- Pamiętajmy, że pacjent oprócz praw, ma także swoje obowiązki. Jednym z nich jest konieczność odwołania wizyty, kiedy nie może się stawić - przypomina Barbara Nawrocka. - NFZ wysyła SMS-y o umówionych pierwszorazowych wizytach cztery dni przed ich terminem. Pamiętajmy, że jeśli ją odwołamy, to w nasze miejsce może wejść kolejny pacjent z kolejki oczekujących.



NFZ bierze udział w kampanii edukacyjnej „Odwołuję, nie blokuję", która ma zwiększać świadomość pacjentów na temat odpowiedzialnego zarządzania terminami wizyt lekarskich.