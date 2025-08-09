Ciechocińskie tężnie są bezpieczne dla kuracjuszy. „Trzeba je traktować w sposób wyjątkowy”

2025-08-09, 07:55 Monika Kaczyńska/Redakcja

Podczas konferencji w Ciechocinku władze miasta i naukowcy udowadniały, że tężnie są bezpiecznie dla zdrowia/fot: Monika Kaczyńska

– Korzystanie z ciechocińskich tężni jest bezpieczne, nie zagraża życiu i zdrowiu – zapewniano podczas konferencji w Ciechocinku. To była odpowiedź na pojawiające się w mediach informacje o szkodliwym działaniu tężni solankowych.

Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz zwrócił uwagę, że ciechocińskich tężni nie można porównywać z tzw. „minitężniami”, które nie podlegają żadnemu nadzorowi. Do Ministerstwa Zdrowia trafiło pismo w tej sprawie.



– Wskazujemy na konieczność podjęcia prac legislacyjnych. Wnioskujemy o wprowadzenie: obowiązku zgłaszania mikrotężni do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz objęcia ich nadzorem, opracowanie standardów higieniczno-technicznych i technologicznych dla tego typu urządzeń – wymieniał Jucewicz.



– Tężnie w Ciechocinku są jedyne i wyjątkowe. Takie drugie nie powstaną, więc trzeba je traktować sposób wyjątkowy. Działają bezpiecznie, tak samo, jak 10, 20 czy 50 lat temu. Też są tak samo skuteczne – dodał dr Marcin Zajączkowski, prezes zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A.



– Pobrałyśmy ponad 20 próbek z tężni, z różnych elementów konstrukcyjnych, podestów i z koryt zraszających. Potwierdziłyśmy, że są to nawarstwienia pochodzenia mikrobiologicznego. Niezidentyfikowałyśmy mikroorganizmów, które wpływałyby potencjalnie szkodliwie na zdrowie człowieka – podkreśliła dr Marta Chylińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.