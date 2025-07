Ciechocinek coraz bliżej wpisania na listę UNESCO. Wszystkie dokumenty złożone

2025-07-09, 13:44 Agnieszka Marszał/Redakcja

Tężnie w Ciechocinku/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWK-P/archiwum Tężnie w Ciechocinku/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWK-P Tężnie przeszły niedawno gruntowną renowację i ponownie zachwycają mieszkańców i odwiedzających/fot. Mikołaj Kuras dla UM Tężnie przeszły niedawno gruntowną renowację i ponownie zachwycają mieszkańców i odwiedzających/fot. Mikołaj Kuras dla UM

Zakończył się krajowy etap starań o wpisanie Ciechocinka na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – burmistrz Jarosław Jucewicz złożył komplet dokumentów aplikacyjnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz będzie je analizował Komitet Światowego Dziedzictwa w Paryżu.

To może potrwać... nawet 10 lat. – Warto jednak czekać, bo taki wpis to dla miasta i splendor, i pieniądze – mówi Jarosław Jucewicz. – Da możliwość pozyskiwania dodatkowych środków, przy 100-procentowej refundacji, bo takie środki na pomniki i miejsca, które są wpisane na listę UNESCO, pojawiają się w ramach funduszy unijnych - wskazuje.



Ciechocińskie tężnie są największymi w Europie. Pierwotnie chciano tu tylko wytwarzać sól, z czasem odkryto także ich prozdrowotne właściwości. To ściąga do Ciechocinka kuracjuszy z całej Europy.