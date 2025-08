W grudniu ruszą połączenia kolejowe z Torunia do Ciechocinka. Zarząd województwa podpisał umowę

2025-08-04, 16:03 Monika Kaczyńska/Redakcja

W grudniu będzie można dojechać pociągiem z Torunia do Ciechocinka/fot: Monika Kaczyńska

Do Ciechocinka znów dojedziemy pociągiem! W samo południe w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim a Polregio S.A. na uruchomienie połączeń kolejowych do uzdrowiska. Do Ciechocinka będzie kursować osiem par pociągów dziennie. Umowa ma obowiązywać do grudnia 2030 roku.

Linia kolejowa Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek jest gruntownie modernizowana. Od grudnia będzie codziennie kursować minimum osiem par pociągów, sześć z nich połączy Ciechocinek bezpośrednio z Toruniem. Umowę podpisali marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz w imieniu przewoźnika, spółki Polregio, prezes Krzysztof Pietrzykowski i wiceprezes Wojciech Dinges.



– Przywrócenie tego ważnego połączenia jest efektem starań samorządu województwa i zaangażowania lokalnych władz. Cieszę się, że dziś mogę ogłosić tę bardzo dobrą wiadomość – mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa.



– Ciechocinek wraca na kolejową mapę Polski dzięki porozumieniu i współpracy samorządu województwa, samorządu miejskiego Ciechocinka i administrującej krajową siecią kolejową spółki PKP Polskie Linie Kolejowe – zaznaczyła Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek.



Trwają też rozmowy z samorządowcami, aby 14 grudnia pojawiło się więcej połączeń. – Będziemy je wspólnie partycypowali w kosztach. Obecnie mamy pewne cztery dodatkowe pary, ale chcielibyśmy jeszcze wynegocjować jedną dodatkową, żeby w sumie było ich pięć – dodała.



– Od 14 grudnia osiem par pociągów dziennie. Natomiast trwają prace w zarządzie województwa, aby tych codziennych połączeń było o kilka więcej. Liczymy na to, jako operator. Chcemy jeździć jak najwięcej – podkreślił Pietrzykowski.



– To kolejny rozwój i poprawa dostępności dla mieszkańców, kuracjuszy, ale także dla dzieci – do szkół. Bardzo się cieszymy, że po 14 latach udaje nam się wspólnie przywrócić to połączenie do Ciechocinka. Dla nas jest bardzo ważne, bo nie ukrywając, jesteśmy największym i najbardziej rozpoznawalnym uzdrowiskiem – stwierdził Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.



Przewozy do 2030 roku będzie realizować spółka Polregio. Wartość kontraktu wynosi 32 miliony złotych.