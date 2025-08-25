Radni sejmiku województwa debatowali o infrastrukturze. Samorząd przygotowuje „pakiet kolejowy”

2025-08-25, 19:19 Michał Zaręba/Redakcja

Radni sejmiku województwa zaakceptowali dotacje na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dotyczące przewozów kolejowych/fot: Szymon Zdziebło dla UMWKP

Sejmik województwa zaakceptował dotacje na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dotyczące przewozów kolejowych. Samorząd pracuje też nad strategią rozwoju transportu.

– Przede wszystkim ustalamy wysokość stawek, które będą ponoszone w związku z uruchomieniem kolejnych połączeń do Ciechocinka i do Rypina. To jest formalność, ale niezbędna do tego, aby można było pobierać opłaty za bilety. Potem trzeba ustanawiać wysokości rekompensaty – mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa.



– Przybędzie połączeń, nie mamy zastrzeżeń co do tych kwot, które są wyszczególnione w projektach uchwał, zarówno dla Arrivy, jak i Regio – dodał Marek Gralik, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość.



– Jeśli chodzi o rozwój infrastruktury kolejowej i połączeń kolejowych w regionie, przedstawimy to w tzw. pakiecie kolejowym, który właściwie jest skończony, jeśli chodzi o stronę merytoryczną i formalną. Zawrzemy (umowę – przyp.) z PKP oraz ministrem infrastruktury najprawdopodobniej we wrześniu. Będzie to nasza „Biblia Kolejowa”, na podstawie której będą uruchamiane kolejne inwestycje w przyszłości, aż do 2035 roku – zaznaczył Całbecki.







Radni poznali też raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dotyczący skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu. W ubiegłym roku było ich prawie 900. Najczęściej dotyczyły gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza. Przybyło np. spraw związanych z „uciążliwością odorową”.