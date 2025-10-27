Radni województwa przyjęli kolejne uchwały. Debatowali o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Radni województwa obradowali w Toruniu/fot.: Mikołaj Kuras dla UMWKP
Obradowali radni województwa. Wśród przyjętych uchwał jest m.in. ta, mówiąca o przekazaniu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Naukowo-Technologicznemu im. prof. Czochralskiego dawnego kompleksu szpitala zakaźnego w Toruniu.
– To już jest siedziba centrum, ale chcemy poprawić warunki pracy – wyjaśniał Piotr Całbecki, marszałek województwa.
– Będzie się tam działo bardzo dużo. Szczególnie prac budowlanych. Ta powierzchnia głównie zostanie przeznaczona na laboratoria. Wymaga to specyficznego oprzyrządowania, remonty są dość kosztowne, tak samo jak wyposażenie. Znajdzie się tam sprzęt z najwyższej półki. Jak wielokrotnie mówiliśmy, instytut będzie się rozwijał w czterech obszarach: ochrona środowiska (wszystkie aspekty badań i wdrożeń w tym obszarze), zdrowego żywienia i żywności, co jest cechą wyróżniającą nasze województwo, oraz życia człowieka – dodał Całbecki.
Marszałek w temacie zdrowia psychicznego podkreślił znaczenie komunikacji w rodzinie. – Najważniejsza jest profilaktyka i eliminacja przyczyn niestety pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Chodzi o odcięcie młodych ludzi od negatywnego bodźcowania. To chociażby nieograniczony dostęp do Internetu i narzędzi cyfrowych, czy rozkład komunikacji wewnątrz rodziny.
– Tutaj ogromną rolę muszą odegrać szkoły. Mam nadzieję, że będą wprowadzać bardziej restrykcyjne przepisy, jeśli chodzi o korzystanie z narzędzi cyfrowych w szkołach. Jest wiele rzeczy, w których musimy się łączyć jako województwo i przeznaczyć na to środki finansowe. Przede wszystkim musimy mieć program i plan działania – dodał Całbecki.
Obrady rozpoczęły się od wystąpienia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Radni wysłuchali też informacji o realizacji zadań oświatowych w wojewódzkich placówkach oświatowych za rok szkolny 2024/2025. Sejmik przyjął też uchwały dotyczące nowelizacji stawek dla operatorów kolejowych i kryteriów przyznawania powiatom środków z Funduszu Pracy.
