Zysk się liczy, ale to człowiek jest na pierwszym miejscu. O ekonomii społecznej w Toruniu

2025-10-22, 07:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Forum Ekonomii Społecznej, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa: takie są cele ekonomii społecznej, której poświęcone zostało już 15. wojewódzkie forum. Firmy dzieliły się swoimi doświadczeniami.

W toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki Kujawsko-Pomorskiego odbyło się Forum Ekonomii Społecznej. Przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski reprezentowali na forum samorząd województwa.

– Ekonomia społeczna pełni ważną rolę w budowaniu gospodarki solidarnej i zrównoważonej. Jej rozwój wymaga wzmocnienia instytucjonalnego, finansowego i kompetencyjnego. Sprostanie tym wyzwaniom powinno uczynić z przedsiębiorstw społecznych trwały filar nowoczesnej gospodarki opartej na wartościach społecznych – stwierdził w swoim wystąpieniu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.



- Jedno co się sprawdza, to na pewno indywidualne podejście. Tutaj nie może być żadnego od góry narzuconego planu. Pracujemy w bardzo różnorodnym środowisku i naszym zadaniem jest spowodować, aby to środowisko było włączające - tylko tyle i aż tyle - mówi Artur Kaniecki, prezes zarządu Fundacji Studio M6.



- Zatrudniamy osoby wykluczone społecznie. Mamy samotne matki, mam osobę z zaburzeniami psychicznymi, są z nami ludzie starsi. Wiadomo, że finansowo jest różnie, ale pracują z nami osoby z pasją, którzy muzykę kochają - mówi Ania Sztuczka z Torunia, Fundacja Wspieramy Kulturę, SztukArt.



Podczas forum – już po raz dziesiąty – wręczono certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” tym podmiotom, które prowadząc działalność gospodarczą i świadcząc wysokiej jakości usługi, zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.



W programie wydarzenia znalazły się również wykład zaangażowanego w działalność społeczną prezesa spółki Arche (właściciela m.in. Cukrowni Żnin) Władysława Grochowskiego oraz panele dyskusyjne i prezentacje dotyczące finansowania ekonomii społecznej w innych krajach europejskich.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.