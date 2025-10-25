Kongres „Jeden świat - wiele kultur”: Szukamy rozwiązań dla dobra ludzkości

2025-10-25, 21:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Kongres „Jeden świat - wiele kultur” w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Międzynarodowy Kongres Akademii Kujawsko-Pomorskiej „Jeden świat - wiele kultur” odbywał się w Bydgoszczy. Temat przewodni to „Bezpieczeństwo globalne w dobie transformacji kulturowej i geopolitycznej".

- Tematyka podejmowanych dyskusji dotyczy współczesnego świata i jego problemów – mówi Helena Czakowska, rektor Akademii Kujawsko-Pomorskiej. - O tym, jak to ważne doświadczenie i jak potrzebne w środowisku naukowym, a także międzynarodowym, czy lokalnym widać chociażby po frekwencji. Dążymy do tego, by szukać rozwiązań dla dobra ludzkości.



- Te kultury - mimo że różne - są po to, by ten świat budować. Nie po to, by sobie przeszkadzać, ale ze sobą współpracować – dodaje ks. Mariusz Kuciński, jeden z prelegentów. - Abyśmy na różny sposób odkrywali godność człowieka i zjawiska, które tutaj występują, by nie budziły w nas strachu. Oczywiście mogą pokazywać, że są niebezpieczne, mogą prowadzić do trudnych rzeczy, ale żeby zachęcały do odkrywania dobra i piękna.



To już 16. edycja konferencji. Wystąpiło podczas niej ponad 100 prelegentów z Polski i zagranicy.