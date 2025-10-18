„Potrzebujemy balansu kobiecej energii”. W Toruniu odbył się IV Regionalny Kongres Kobiet

2025-10-18, 20:45  Robert Duliński/Redakcja
IV Regionalny Kongres Kobiet odbył się w Dworze Artusa w Toruniu/fot.: Robert Duliński

IV Regionalny Kongres Kobiet odbył się w Dworze Artusa w Toruniu/fot.: Robert Duliński

W toruńskim Dworze Artusa odbywa się IV Kongres Kobiet. Wydarzenie ma charakter społeczny, integracyjny i edukacyjny. Głównym założeniem imprezy jest promocja równości oraz budowanie dialogu pomiędzy kobietami, nierzadko przedstawicielkami różnych środowisk.

– IV Regionalny Kongres Kobiet pod nazwą „Cztery żywioły”, czyli woda, ogień, powietrze i ziemia. W tamtym roku miałyśmy około 500 uczestniczek, teraz zarejestrowanych jest 700, czyli bardzo dużo. Do tego rozdaliśmy 200 zaproszeń dla gości i VIP-ów – mówiła Agata Chyżewska-Pawlikowska, wicepełnomocniczka IV Kongresu Kobiet w Toruniu.

– To jest Kongres Kobiet organizowany przez Toruńską Radę Kobiet, w której mam przyjemność być. Jednak to wydarzenie dla wszystkich, również dla mężczyzn. Myślę, że tematy związane z kobiecością nie dotyczą tylko kobiet, a całego społeczeństwa. Istotą jest to, żebyśmy mogli się zebrać, ale również wspaniałych prelegentów i panelistów. Wymiana doświadczeń, wymiana informacji jest niezmiernie ważna, żeby zrobić krok naprzód i pomóc komuś podjąć decyzję, nad którą jeszcze się waha – dodała Anna Kulczyńska, prezes Klubu Karate Tradycyjnego „Kumade”.

– Pracując w męskim świecie, często potrzebujemy balansu kobiecej energii. Tutaj możemy to dostać. Możemy porozmawiać o swoich problemach i rozumiemy siebie. Kto lepiej zrozumie kobiety, jak nie druga kobieta – podkreślała jedna z uczestniczek.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
IV Regionalny Kongres Kobiet odbył się w Dworze Artusa w Toruniu/fot.: Robert Duliński IV Regionalny Kongres Kobiet odbył się w Dworze Artusa w Toruniu/fot.: Robert Duliński IV Regionalny Kongres Kobiet odbył się w Dworze Artusa w Toruniu/fot.: Robert Duliński IV Regionalny Kongres Kobiet odbył się w Dworze Artusa w Toruniu/fot.: Robert Duliński

