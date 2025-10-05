Dużo kobiecej, pozytywnej energii! W Bydgoszczy odbył się Regionalny Kongres Kobiet

2025-10-05, 12:39 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Regionalny Kongres Kobiet odbył się w Młynach Rothera. / Fot. Natasza Trzebuchowska

Czym jest siostrzeństwo? Jak wzajemnie się wspierać i inspirować? Te tematy omawiały uczestniczki bydgoskiego spotkania. Były rozmowy o literaturze kobiecej, pasjach, polityce regionalnej i zdrowiu.

- Dużo kobiecej, pozytywnej energii. Wymiana doświadczeń. Możemy porozmawiać o tym, co nas boli, ale też o tym, czym możemy się pochwalić - mówiły uczestniczki kongresu.



Regionalny Kongres Kobiet odbył się w Młynach Rothera.



- Zawsze chciałoby się, aby takich inicjatyw było więcej. Ale i tak bardzo dobrze, że już się coś dzieje - można było usłyszeć podczas kongresu.



Podczas wydarzenia odbyło się również spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Witkiewicz.