Kongres Kobiet w Toruniu: ogień, woda, ziemia i powietrze w życiu zawodowym i osobistym

„Cztery żywioły" to hasło tegorocznego Regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, w Dworze Artusa. Wśród gości specjalnych m.in. psychoterapeuta Robert Rutkowski oraz reporterka i pisarka Magdalena Grzebałkowska

- Pierwszy panel mówi o historiach zwykłych, normalnych dziewczyn, które przechodzą przez różne etapy w życiu: patchworkowa rodzina, historia z chorobą, czy podróżowanie, porzucenie pracy stałej. Trzeci panel, który jest odpowiedzią na obecne czasy mówi o bezpieczeństwie i harmonii. Chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, ale także o higienę cyfrową - to jest coś, nad czym możemy zapanować, coś co możemy wyćwiczyć. Mówimy też o tym, że spokojne życie wymaga dobrego przygotowania. Żadna z nas nie jest jednym żywiołem, każda z nas ma w sobie któryś z tych czterech - mówiła organizatorka Katarzyna Czachowska.



Jak piszą organizatorzy: „Ziemia nauczy budować stabilne fundamenty w biznesie i życiu, woda pokaże, jak zachować elastyczność i zarządzać emocjami, ogień obudzi pasję i odwagę do działania, a powietrze otworzy przestrzeń dla kreatywności i wizjonerskiego myślenia".



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia na stronie: torunskikongreskobiet.com



PROGRAM IV REGIONALNEGO KONGRESU KOBIET



18 października, godz. 9:15: rejestracja uczestniczek i uczestników

10:00-10:30: otwarcie IV Regionalnego Kongresu Kobiet, powitanie uczestniczek i uczestników oraz wręczenie przedstawicielom sponsorów podziękowań



10:30-11:45 Panel I – WODA – MOJA HISTORIA

Woda symbolizuje płynność, zmianę i zdolność do adaptacji. Ten panel to spotkanie z kobietami, które doświadczyły trudnych zakrętów losu, ale odnalazły w sobie siłę, by płynąć dalej - ku spokojowi, miłości i poczuciu domu. To rozmowa o kryzysach, które nie złamały, lecz stały się początkiem nowej drogi.

Prowadząca: Zuzanna Józefowicz



Kobieta w drodze do szczęśliwego związku - Magdalena Grzelak - o odwadze wychodzenia z relacji pełnej przemocy i o budowaniu miłości opartej na szacunku, bezpieczeństwie i wzajemnym zaufaniu.

Kobieta w dobrej relacji z ciałem - Joanna Michalska - historia walki z chorobą i odkrywania spokojnej, akceptującej relacji ze sobą i swoim ciałem.

Kobieta w patchworkowej rodzinie - Anna Piekarczyk - o tworzeniu domu, w którym różne historie i doświadczenia splatają się w jedną wspólną opowieść pełną wyzwań ale i ciepła.

Kobieta w podróży dookoła świata - Martina Zawadzka-Gawrońska - o odwadze wyruszenia w nieznane - zostawienia za sobą korporacyjnego świata i wszystkiego, co "bezpieczne".11:45-12:00: przerwa kawowa - POZNAJMY SIĘ!

Powietrze to oddech, lekkość i przestrzeń - a równowaga psychiczna i emocjonalna jest właśnie takim oddechem dla naszego życia. Prowadzącą: Katarzyna Czachowska

Ciało jako sprzymierzeniec w trudnych chwilach - Anna Kulczyńska

Siła w gotowości. Jak przygotowanie zmienia lęk w pewność siebie - Piotr Kucharek

Cyfrowa równowaga. O prywatności, higienie psychicznej i bezpiecznym korzystaniu z AI - Magdalena Matlejewska