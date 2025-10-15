Kongres Kobiet w Toruniu: ogień, woda, ziemia i powietrze w życiu zawodowym i osobistym
„Cztery żywioły" to hasło tegorocznego Regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, w Dworze Artusa. Wśród gości specjalnych m.in. psychoterapeuta Robert Rutkowski oraz reporterka i pisarka Magdalena Grzebałkowska
- Pierwszy panel mówi o historiach zwykłych, normalnych dziewczyn, które przechodzą przez różne etapy w życiu: patchworkowa rodzina, historia z chorobą, czy podróżowanie, porzucenie pracy stałej. Trzeci panel, który jest odpowiedzią na obecne czasy mówi o bezpieczeństwie i harmonii. Chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, ale także o higienę cyfrową - to jest coś, nad czym możemy zapanować, coś co możemy wyćwiczyć. Mówimy też o tym, że spokojne życie wymaga dobrego przygotowania. Żadna z nas nie jest jednym żywiołem, każda z nas ma w sobie któryś z tych czterech - mówiła organizatorka Katarzyna Czachowska.
Jak piszą organizatorzy: „Ziemia nauczy budować stabilne fundamenty w biznesie i życiu, woda pokaże, jak zachować elastyczność i zarządzać emocjami, ogień obudzi pasję i odwagę do działania, a powietrze otworzy przestrzeń dla kreatywności i wizjonerskiego myślenia".
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia na stronie: torunskikongreskobiet.com
PROGRAM IV REGIONALNEGO KONGRESU KOBIET
18 października, godz. 9:15: rejestracja uczestniczek i uczestników
10:00-10:30: otwarcie IV Regionalnego Kongresu Kobiet, powitanie uczestniczek i uczestników oraz wręczenie przedstawicielom sponsorów podziękowań
10:30-11:45 Panel I – WODA – MOJA HISTORIA
Woda symbolizuje płynność, zmianę i zdolność do adaptacji. Ten panel to spotkanie z kobietami, które doświadczyły trudnych zakrętów losu, ale odnalazły w sobie siłę, by płynąć dalej - ku spokojowi, miłości i poczuciu domu. To rozmowa o kryzysach, które nie złamały, lecz stały się początkiem nowej drogi.
Prowadząca: Zuzanna Józefowicz
- Kobieta w drodze do szczęśliwego związku - Magdalena Grzelak - o odwadze wychodzenia z relacji pełnej przemocy i o budowaniu miłości opartej na szacunku, bezpieczeństwie i wzajemnym zaufaniu.
- Kobieta w dobrej relacji z ciałem - Joanna Michalska - historia walki z chorobą i odkrywania spokojnej, akceptującej relacji ze sobą i swoim ciałem.
- Kobieta w patchworkowej rodzinie - Anna Piekarczyk - o tworzeniu domu, w którym różne historie i doświadczenia splatają się w jedną wspólną opowieść pełną wyzwań ale i ciepła.
- Kobieta w podróży dookoła świata - Martina Zawadzka-Gawrońska - o odwadze wyruszenia w nieznane - zostawienia za sobą korporacyjnego świata i wszystkiego, co "bezpieczne".11:45-12:00: przerwa kawowa - POZNAJMY SIĘ!
GOŚĆ SPECJALNY: 12:00-13:30 PANEL II POWIETRZE – ROBERT RUTKOWSKI – ROZMOWA Q&A; Robert Rutkowski specjalista psychoterapii uzależnień, mentor, coach, wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa przy Wyższej Szkole Biznesu, w latach ’80 reprezentant Polski w koszykówce. Były opiekun psychologiczny Tomasza Golloba, Żużlowej Reprezentacji Polski oraz wielu sportowców i menedżerów. Autor książek psychologicznych: „Oswoić narkomana", „Pułapki przyjemności", „Toksyczna matka", „Alkoiluzja wyjście z alkoholowej sekty"
- Powietrze to oddech, lekkość i przestrzeń - a równowaga psychiczna i emocjonalna jest właśnie takim oddechem dla naszego życia. Prowadzącą: Katarzyna Czachowska
13:00-13:30: przerwa kawowa z podpisywaniem książek autora w strefie CHILLOUT
13:30-14:30 PANEL III – ZIEMIA – HARMONIA i BEZPIECZEŃSTWO
Ziemia to symbol stabilności, fundamentu i zakorzenienia – tego, co daje nam grunt pod nogami i pozwala czuć się pewnie nawet w zmieniającym się świecie. Ten panel poświęcony jest właśnie różnym wymiarom bezpieczeństwa: od praktycznego przygotowania na trudniejsze momenty, przez poczucie sprawczości i ochronę siebie, aż po dbanie o prywatność w cyfrowej codzienności.
Prowadzenie: Maja Korońska
- Ciało jako sprzymierzeniec w trudnych chwilach - Anna Kulczyńska
- Siła w gotowości. Jak przygotowanie zmienia lęk w pewność siebie - Piotr Kucharek
- Cyfrowa równowaga. O prywatności, higienie psychicznej i bezpiecznym korzystaniu z AI - Magdalena Matlejewska
Prowadząca: Anna Magalska
Ogień to pasja, moc i żywioł, który potrafi ogrzać, dodać odwagi i rozbudzić do działania. Nasze gościnie to nie tylko znane dziennikarki, autorki i zdobywczynie nagród — to kobiety, które od lat zgłębiają tematy, które często pozostają w cieniu: starzenie się, zmiany społeczne, rola kultury i widzialność kobiet w różnych etapach życia. Wspólnie prowadzą podcast i publikacje „Jak się starzeć bez godności" i „Na Bogato…", w których z humorem, dystansem i dużą dozą autentyczności rozmawiają o przemijaniu, oczekiwaniach społecznych i wyzwaniach kobiet dojrzałych.
16:00-16:30: przerwa kawowa z podpisywaniem książek autorek w strefie CHILLOUT
16:30-17:00: koncert „WOMAN FOR WOMEN" - KAMILA KOZIŃSKA