Zdrowe podejście do życia! UMK zaprasza panie i panów na profilaktyczne spotkania

2025-10-08, 20:42 Monika Kaczyńska/Redakcja

Pięć tysięcy z 18 kobiet umiera, ponieważ zbyt późno postawiono diagnozę raka piersi. Samokontrola jest niezbędna./fot. Pixabay

Będą warsztaty, spotkania z ekspertami i wystawa - wszystko w ramach „Akcji 100 kobiet” i „Akcji 100 mężczyzn” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To cykl wydarzeń związanych z profilaktyką onkologiczną. Październikowe działania będą skierowane do pań, a listopadowe do panów.

- Rozpoczynamy warsztatami „Poznaj znaczenie kolorowych wstążek” - wyjaśnia Justyna Mindak z UMK. - Kolor różowy kojarzy się z „różowym październikiem". Warto wiedzieć, że ten symbol jest już znany od 1990 roku. Różne rodzaje nowotworów i walka z nimi mają różne kolory. Wstążka może być biała, brązowa, żółta. Dobrze jest poznać te różne barwy, żeby rozpocząć rozmowę na temat profilaktyki onkologicznej.



Jak zapowiada Justyna Mindak, w kolejnych tygodniach planowane są spotkania z toruńskimi amazonkami, które pokażą, jak prawidłowo badać piersi. - Pokażemy fantomy zdrowej piersi i modele ze zmianą w piersi. Przygotujemy również fantomy dedykowane dla panów, ponieważ w listopadzie będziemy uczyć panów, jak samodzielnie wykonać badanie w zaciszu domowym.



Akcja jest skierowana do pracowników uniwersytetu, ale ma skłonić wszystkich mieszkańców Torunia do badań profilaktycznych.