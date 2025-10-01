Życzenia to za mało! Włocławek chce zainwestować w zdrowie panów i zaprasza na badania

Uczestnicy kampanii mają do dyspozycji 700 porad i badań w najważniejszych obszarach zdrowia/fot. Pixabay
19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Włocławski ratusz już 1 października rozpoczyna przygotowania do tego święta i zaprasza panów na profilaktyczne badania. To cenna inicjatywa, szczególnie że mężczyźni bardzo często zgłaszają się do lekarza - jeśli nie za późno, to z bardzo zaawansowaną chorobą.
W ramach kampanii prozdrowotnej ZDROWOMANIA, włocławianie w wieku od 18 lat będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Na diagnostykę będzie czas przez dwa miesiące - do 15 grudnia.
Uczestnicy kampanii mają do dyspozycji 700 porad i badań w najważniejszych obszarach zdrowia, w tym m.in.
porady diabetologiczne z badaniami laboratoryjnymi;
porady dietetyczne z indywidualnymi zaleceniami – pomiar masy i składu ciała, wywiad dietetyczny, indywidualne zalecenia (dieta poglądowa);
badania analityczne krwi (m.in. hormonów tarczycy i białka PSA);
porady kardiologiczne z badaniami EKG;
porady pulmonologiczne
Zgłoszenia przyjmowane będą w Referacie Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, pod numerem tel. 54 414 49 05.
Dane z ostatnich lat dowodzą, że mężczyźni dużo rzadziej niż kobiety korzystają z porad lekarza. W ostatniej dekadzie odsetek panów chodzących do lekarza wynosił 55-64%, podczas gdy w przypadku pań był on o ok. 10% większy. Jednocześnie statystyki medyczne pokazują, że to mężczyźni chorują częściej – najpoważniejsze z dolegliwości, będące przyczyną zgonów przedstawicieli tej płci, to choroby układu krążenia (40,8 proc.) oraz nowotwory złośliwe (25,9 proc.). Niewątpliwie niechęć mężczyzn do wizyt lekarskich jest jedną z przyczyn ich krótszego średnio o 7 lat życia, niż w przypadku kobiet.
