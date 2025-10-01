Życzenia to za mało! Włocławek chce zainwestować w zdrowie panów i zaprasza na badania

2025-10-01, 07:55 Marek Ledwosiński/Redakcja

Uczestnicy kampanii mają do dyspozycji 700 porad i badań w najważniejszych obszarach zdrowia/fot. Pixabay

19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Włocławski ratusz już 1 października rozpoczyna przygotowania do tego święta i zaprasza panów na profilaktyczne badania. To cenna inicjatywa, szczególnie że mężczyźni bardzo często zgłaszają się do lekarza - jeśli nie za późno, to z bardzo zaawansowaną chorobą.

W ramach kampanii prozdrowotnej ZDROWOMANIA, włocławianie w wieku od 18 lat będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Na diagnostykę będzie czas przez dwa miesiące - do 15 grudnia.



Uczestnicy kampanii mają do dyspozycji 700 porad i badań w najważniejszych obszarach zdrowia, w tym m.in.



porady diabetologiczne z badaniami laboratoryjnymi;

porady dietetyczne z indywidualnymi zaleceniami – pomiar masy i składu ciała, wywiad dietetyczny, indywidualne zalecenia (dieta poglądowa);

badania analityczne krwi (m.in. hormonów tarczycy i białka PSA);

porady kardiologiczne z badaniami EKG;

porady pulmonologiczne