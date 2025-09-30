Przeanalizują epidemie z dwóch tysięcy lat. Ważne światowe badania z udziałem UMK

2025-09-30, 16:55 Monika Kaczyńska / Redakcja

Badania prowadzone w ramach projektu mają charakter interdyscyplinarny, ważne będzie w nich m.in. ujęcie archeologiczne/fot. Andrzej Romański/Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/Źródło: https://portal.umk.pl;

Dlaczego ten sam „zarazek" - w zależności od kontekstu - prowadzi do różnego scenariusza przebiegu epidemii? Odpowiedzi na to pytanie będą szukali naukowcy analizujący pandemie w przedprzemysłowej Europie. Projekt zrealizuje konsorcjum dziesięciu ośrodków badawczych z Europy i Stanów Zjednoczonych - w tym UMK.

Liderem zespołu jest historyk i ekolog, prof. dr hab. Adam Izdebski z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

- Zrobimy rekonstrukcję klimatu ostatnich 2000 lat dla całej Europy. Musimy wiedzieć, jaka była pogoda tej konkretnej wiosny, kiedy bakteria dżumy prawdopodobnie dotarła do Gdańska. Musimy wiedzieć, jak się zmieniało rolnictwa, z jakimi krajobrazem mieliśmy do czynienia - także z tym dzikim, bo mógł on mieć również wpływ na rozprzestrzenianie się zwłaszcza dżumy. Trzecia rzecz, to są właśnie badania szczątków ludzkich, żeby dowiedzieć się, jakie krążyły patogeny. Na koniec badania historyczne, badania tamtejszej gospodarki...



- To jest projekt, który pozwoli nam zbadać takie elementy naszego dziedzictwa kulturowego i historii, które do tej pory nie były analizowane. Jesteśmy jedną z najlepszych uczelni w Polsce badających szczątki zwierzęce i materiał biologiczny, ale do tej pory nie zajmowaliśmy się badaniem ludzkich kości - mówił prorektor ds. nauki UMK, dr hab. Adam Kola, prof. UMK.



Projekt będzie sfinansowany z prestiżowego grantu ERC Synergy. To największy grant oferowany przez Europejską Radę ds. Badań. Środki przeznaczone na realizację projektu to prawie 10 mln euro.