UMK inauguruje nowy rok i rusza z międzynarodowym projektem badawczym o pandemii

2025-10-01, 16:10 Monika Kaczyńska/Polska Agencja Prasowa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zainaugurował nowy rok akademicki/fot. UMK/Facebook

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zainaugurował nowy rok akademicki. Na uczelni rusza międzynarodowy projekt badawczy o roli pandemii, pod kierunkiem prof. Adama Izdebskiego.

To prof. Adam Izdebski wygłosił podczas inauguracji roku akademickiego w Toruniu wykład inauguracyjny pt. „Czarna śmierć – selektywny zabójca? Różne scenariusze największej pandemii dżumy w Europie”. Międzynarodowy projekt badawczy, którym kieruje - o nazwie „Zrozumieć na nowo rolę pandemii (1300–1800): historia, nauki przyrodnicze i uczenie maszynowe” - jest finansowany w ramach prestiżowego europejskiego grantu ERC Synergy.



– To grant o wartości 10 mln euro. Wybrałem do realizacji tego projektu UMK, bo jak przyjechałem tu w lutym, to spotkałem bardzo żywą społeczność badawczą. Widać, że ten uniwersytet badawczy jest tutaj ważny i ma duży wpływ na uczelnię – powiedział dziennikarzom prof. Izdebski.



Dzień przed inauguracją odbyła się ceremonia nadania Auli UMK imienia prof. Witolda Łukaszewicza - historyka, rektora uczelni w latach 1965-1975. Obecny rektor UMK - prof. Andrzej Tretyn powiedział, że prof. Łukaszewicz przeprowadził wspólnotę akademicką przez czasy trudne politycznie i ekonomicznie, a zostawił po sobie m.in. nowy kampus uniwersytetu, istniejący zresztą do dziś. - Uczelnia wykorzystała bardzo dobrze szansę, którą dawało w ostatnich latach bycie uczelnią badawczą i pozyskała z resortu nauki na cele badawcze ok. 225 mln zł - wspominał rektor.



Nowy rok akademicki zaczyna 7 tysięcy nowych studentów na studiach I i II stopnia. – Jeżeli chodzi o popularne kierunki, to są to od wielu lat prawo, psychologia, ale i weterynaria, a także kierunki medyczne. Pojawiają się też nowe kierunki, które cieszą się dużym zainteresowaniem, jak np. odnawialne źródła energii – wymieniał rzecznik UMK prof. Patryk Tomaszewski.



O godz. 19.00 w kościele akademickim pw. Świętego Ducha w Toruniu odprawiona zostanie Msza św. w intencji nowego roku akademickiego.