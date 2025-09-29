„Udało się spełnić wieloletnie marzenie”. Uroczyste rozpoczęcie budowy Centrum Stomatologii [zdjęcia, wideo]

2025-09-29, 17:18 Monika Siwak/Redakcja

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę bydgoskiego Centrum Stomatologii/fot.: Monika Siwak

Na terenie szpitala im. Biziela w Bydgoszczy wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Stomatologii. To ma być miejsce leczenia dla mieszkańców regionu i miejsce nauki przyszłych dentystów, którzy od niedawna mogą studiować w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

Jak mówił rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn, ten cieszący się wielką popularnością kierunek studiów prowadzą już wszystkie uczelnie medyczne w kraju i Uniwersytet Jagielloński.



– Udało się spełnić to wieloletnie marzenie, czyli uruchomić kierunek. Znaleźli się ludzie, którzy potrafili pozyskać specjalistów, namówić ich, aby przyszli tutaj do Bydgoszczy i od podstaw budowali ten kierunek. To przede wszystkim profesor Paweł Burduk – podkreślił prof. Tretyn.



Mieszkańcy Bydgoszczy najbardziej czekają na to, żeby mogli o północy przyjść z bolącym zębem właśnie do Centrum Stomatologii. – Na to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Nie wszystko zależy od nas. Oczywiście, te deklaracje, które składaliśmy, chcielibyśmy jak najbardziej wypełnić, czyli zapewnić tę nocną i świąteczną opiekę. Natomiast to będzie w dużej mierze uzależnione od finansowania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy o to zabiegać już w pierwszych dniach po uruchomieniu centrum – dodał prof. Burduk.



Modułowy budynek ma zostać oddany w marcu przyszłego roku, studenci mają zacząć z niego korzystać od roku akademickiego 2027/28.



Inwestycja jest warta ponad 68 milionów złotych. Większość pochodzi z Krajowego Programu Odbudowy.